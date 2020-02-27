Клишас назвал возможную дату рассмотрения конституционных поправок в Совете Федерации

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Совет Федерации может рассмотреть законопроект о поправках в Конституцию 11 марта, допустил сенатор Андрей Клишас, сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок.

Ранее стало известно, что Госдума может рассмотреть эту инициативу во втором чтении 10 марта. Если в этот же день пройдет и третье чтение, то уже на следующий день законопроект смогут рассмотреть сенаторы, сказал Клишас.

Точную дату определит спикер палаты Валентина Матвиенко на плановом заседании Совета палаты 10 марта.

"Все процедурные правила рассмотрения законопроекта о принятии поправки в Конституцию Совфед рассмотрел на заседании 26 февраля, о чем было принято соответствующее постановление Совета Федерации", - напомнил сенатор.

Из постановления следовало, в частности, что сенаторы проведут два голосования - одно по тексту поправки в Конституцию, а второе - по законопроекту в целиком.

Также законопроект должны будут одобрить заксобрания не менее двух третей российских регионов.

Предполагается, что поправки вступят в силу все одновременно сразу после всенародного голосования. Голосование предлагается провести 22 апреля, в среду, но объявить этот день выходным.

Президент Владимир Путин 15 января предложил обсудить возможность изменить Конституцию. 20 января он внес в Госдуму законопроект с перечисленными поправками. 23 января депутаты единогласно одобрили поправки в первом чтении, но второе чтение пришлось откладывать, так как к нему в законопроект поступило больше 900 предложений о поправках.

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