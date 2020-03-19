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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:58

Сергея Шнурова выдвинут в Заксобрание Петербурга

Сергея Шнурова выдвинут в Заксобрание Петербурга
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров
Фото: Наиль Фаттахов/ТАСС

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Политсовет "Партии роста" рекомендовал выдвинуть музыканта Сергея Шнурова на довыборах в Законодательное собрание Петербурга, сообщил "Интерфаксу" в четверг руководитель регионального отделения партии Павел Швец.

"Федеральный политсовет рекомендовал региональному отделению выдвинуть кандидатуру Шнурова", - сказал он.

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20 февраля лидер группы "Ленинград" официально вступил в петербургское отделение "Партии роста". С предложением принять музыканта в партию выступила лидер парламентской фракции "Партии роста" Оксана Дмитриева.

Довыборы в Законодательное собрание Петербурга по 21-му округу назначены на 7 июня в связи с кончиной депутата Павла Зеленкова. Документы кандидатов принимаются до 21 апреля.

По данным петербургской избирательной комиссии, численность избирателей в одномандатном избирательном округе №21 составляет 143 985 человек, в его территорию входят муниципальные округа Гагаринское, Звёздное и Купчино.

Член фракции "Единая Россия" Зеленков умер 11 июня 2019 года.

Петербург Партия роста Сергей Шнуров

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