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Все поправки в Конституцию вступят в силу сразу после всенародного голосования

Все поправки в Конституцию вступят в силу сразу после всенародного голосования
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Все поправки в Конституцию в случае их одобрения на общероссийском голосовании вступят в силу одновременно, в том числе и те, которые передают ряд полномочий президента Федеральному Собранию, заявил в четверг журналистам член Совета Федерации Андрей Клишас.

По его словам, перечень должностных лиц, которым запретят владеть иностранными финансовыми инструментами и активами за рубежом, будет дополнен. "В соответствии с поручением главы государства в этот перечень лиц добавлен президент Российской Федерации", - сказал сенатор.

Он также сообщил, что до 2 марта все поручения Владимира Путина, которые были даны на встрече с рабочей группой (сопредседателем которой является Клишас) 26 февраля и которые касаются конституционных поправок, будут доработаны и внесены в Госдуму. "Я не исключаю, что ряд новых поправок, которые обсуждались на рабочей группе в Кремле, будут внесены в Думу президентом", - сказал Клишас.

По его словам, все сопредседатели рабочей группы примут участие в заседании Госдумы 10 марта, когда предполагается рассмотрение законопроекта о поправках в Конституцию во втором чтении.

Клишас также сообщил, что после 2 марта в работе профильного думского комитета по госстроительству и законодательству по рассмотрению поправок готовы активно участвовать все сенаторы, которые являются авторами этих инициатив. "Обсуждение обязательно должно учесть позиции людей, которые были высказаны в регионах", - отметил член Совфеда.

Всенародное голосование по изменениям в Основной закон должно состояться 22 апреля. Соответствующую поправку внесли в Госдуму ранее в четверг. Как рассказал глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенников, 22 апреля будет объявлено нерабочим днем, а голосование будет продолжаться с 8 до 20 часов по местному времени.

Путин 20 января внес в Думу законопроект о поправках в Конституцию. 23 января документ прошел первое чтение. Второе чтение первоначально намечалось на 11 февраля, но его несколько раз сдвигали из-за большого количества предложений об изменении Конституции, которые поступали в Госдуму и в рабочую группу. 26 февраля оказалось, что таких поправок более 900. Теперь ожидается, что второе чтение законопроекта пройдет 10 марта, и в него будет включена поправка о процедуре и дате всенародного голосования.

Хроника 15 января – 27 февраля 2020 годаИзменение Конституции
Андрей Клишас Совфед Федеральное Собрание Владимир Путин Госдума

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