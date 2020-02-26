Крашенинников назвал возможную дату второго чтения поправок к Конституции

Думе рекомендуют провести его 10 марта, всего ко второму чтению поступило больше 900 предложений по поправкам

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Госдуме предложат рассмотреть во втором чтении законопроект о поправке к Конституции 10 марта, сказал сопредседатель рабочей группы по поправкам депутат Павел Крашенинников. Он назвал эту даты на встрече членов группы с президентом Владимиром Путиным.

В начале встречи глава государства сказал, что ему известно, что к законопроекту поступило уже около 900 предложений, как менять Конституцию, и они серьезны, содержательны и затрагивают почти все направления жизни и деятельности государства.

Крашенинников уточнил, что с учетом того, что предложения поступают не только в рабочую группу, но и в Госдуму, их гораздо больше 900.

"Что касается рабочей группы, то поступило более шестисот поправок от общественных объединений, граждан, членов группы, из которых около половины тем или иным образом были учтены в тексте законопроекта. Число официальных поправок от субъектов права законодательной инициативы, внесенных в профильный комитет, перевалило за 300", - сказал он.

На предыдущей встрече 13 февраля руководители группы попросили Путина отложить второе чтение, поскольку оставалось много работы по разбору поступивших поправок. Он не возражал, но просил и не затягивать процесс.

25 февраля Крашенинников сказал, что работа группы вышла на финишную прямую, и на встрече с президентом группа представит готовые тексты поправок.

Сопредседатель рабочей группы, академик Талия Хабриева сообщила, что 26 февраля может быть объявлена и дата всенародного голосования по поправкам.

Первое чтение президентский законопроект о поправке в Конституцию прошел 23 января. Сначала предполагалось, что второе чтение состоится 11 февраля, затем его отложили из-за большого количества поступающих предложений по поправкам.

Путин внес законопроект о поправке в Думу 20 января. Предложение обсудить возможность изменить Конституцию он высказал в послании Федеральному собранию 15 января.