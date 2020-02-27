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Суд по делу об угрозах в адрес судьи Криворучко начнется 4 марта

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы 4 марта начнет рассматривать дело Михаила Квасова из Воронежа, которого обвиняют в угрозах убийством судье Тверского суда Алексею Криворучко. Дату начала процесса назвали в пресс-службе суда.

Квасова задержали в декабре в Воронеже. Вскоре после задержания его направили в Москву на психиатрическую экспертизу в центр имени Сербского, поскольку в 2007 году ему диагностировали смешанное тревожно-депрессивное расстройство.

По версии следствия, Квасов угрожал судье Криворучко в соцсетях. Он вину не признал.

Помимо Квасова, за аналогичные публикации были задержаны и судимы еще несколько человек. Защита одного из них связала угрозы с приговором, который судья в сентябре вынес актеру Павлу Устинову по обвинению в нарушениях на несогласованной акции. Эти обвиняемые получили крупные штрафы - 110 000 и 160 000 рублей.

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова ранее рассказывала, что московские судьи, рассматривающие дела в отношении членов радикальных молодежных организаций, чаще других своих коллег становятся объектами угроз и вынуждены жить под охраной. По данным Мосгорсуда, в течение 2019 года 16 федеральных судей находились под государственной защитой, в том числе один судья Мосгорсуда и 15 районных судей. В настоящее время под госзащитой остаются в Москве семь судей.

Михаил Квасов Алексей Криворучко Тверской суд Мещанский суд Павел Устинов Мосгорсуд Воронеж Ольга Егорова

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