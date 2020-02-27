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Туроператоры приостановили продажи туров в Италию из-за коронавируса

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Туроператоры приостановили продажи туров в Италию после соответствующих рекомендаций Ростуризма, сообщили "Интерфаксу" в туркомпаниях.

В четверг утром Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею из-за угрозы жизни и здоровью в этих странах до стабилизации эпидимиологической обстановки.

В пресс-службе туроператора TEZ Tour сообщили, что временно приостанавливают продажу туров в Италию. Как отметили в компании, туристы могут перебронировать турпакеты в Италию на любое другое направление из ассортимента TEZ Tour в агентстве, где был приобретен тур, или аннулировать поездку.

Туроператор "Интурист" также приостановил продажи туров в Италию в соответствии с рекомендациями Ростуризма. Как рассказали в "Интуристе", глубина продаж туров достигает сентября. Там отметили, что сейчас в стране отдыхает "около 600 наших туристов",продано несколько тысяч путевок.

В компании отметили, что продажей туров в Южную Корею не занимаются, а Иран не пользовался спросом у российских туристов после крушения самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ) под Тегераном 8 января.

Приостановку продаж туров подтвердили и в компании Jet Travel. Там добавили, что сейчас 50 российских туристов отдыхают на горнолыжных курортах в Доломитовых Альпах и в долине Валь д'Аоста. Они не просили вернуть их в Россию досрочно, большинство туристов вернутся на родину уже в субботу, сообщил "Интерфаксу" гендиректор туроператора Максим Приставко.

По его словам, те, кто должны отправиться в Италию в ближайшее время, - это горнолыжники, у компании продано около ста туров на курорты до середины марта. Сейчас в компании ждут реакции от туристов, потому что в связи с рекомендациями Ростуризма они могут отказаться от поездок, но могут и поехать. По словам Приставко, пока никто не аннулировал туры.

Он отметил, что основные продажи компании проходят до середины марта, когда заканчивается зимний сезон. "Дальше конец марта-апрель, там продаж немного", - добавил Приставко.

По его мнению, рекомендация о приостановке продаж туров в Италию - преждевременная мера. "Мы находимся на постоянной связи не только с итальянскими партнерами, но и с госструктурами, такими как Минтуризма Италии и офис по туризму. И они не видят оснований для отказа от поездок. По итогу большая ответственность в такой ситуации возлагается на турбизнес", - заключил он.

В Ростуризме "Интерфаксу" сообщили, что в Италии находятся 7 тысяч организованных туристов из России, отправленных на отдых туроператорами. Все они будут возвращаться в разное время.

Возврат денег

В соответствии с рекомендациями Ростуризма туристы, купившие туры у туроператоров, имеют право требовать расторжения договора или изменения его условий. Если тур аннулирован до начала поездки, то туроператор должен вернуть всю стоимость турпродукта, если во время путешествия, то "часть стоимости тура в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг".

Также туроператоры и турагентства должны в обязательном порядке информировать российских туристов, заключивших и/или планирующих заключить договоры о поездках в Италию, Корею и Иран, об эпидемиологической обстановке в этих странах.

Вспышка коронавируса в Италии

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Россия Ростуризм Италия

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