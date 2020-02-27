Ростуризм рекомендовал приостановить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею из-за угрозы безопасности жизни и здоровья в этих странах в связи с коронавирусом.

Как отмечается в сообщении ведомства, распространенном в четверг, Роспотребнадзор проинформировал Ростуризм об участившихся случаях заражения COVID-19 в этих странах. В этой связи Ростуризм рекомендовал российским туроператорам и турагентам приостановить продажу туров в упомянутые государства до нормализации там эпидемиологической обстановки.

Как отметили в ведомстве, компании обязаны информировать россиян, которые уже купили или собираются купить туры в Италию, Южную Корею и Иран, о текущей эпидемиологической обстановке в данных странах, порядке изменения (замена направления (места отдыха), перенос сроков путешествия и т.д.) или расторжения соответствующего договора в соответствии со статьей 14 закона о туристской деятельности.

Чиновникам в регионах РФ, контролирующим сферу туризма, предписано оперативно донести данную информацию до сведения туристов, туроператоров и турагентов. В Ростуризме сообщили, что самостоятельные путешественники, заказавшие отдельные туристские услуги (перевозка, размещение, экскурсии и т.д.) в Италию, Южную Корею и Иран, вправе обращаться по месту приобретения таких услуг для возврата денег в соответствии с Гражданским законодательством России и законодательством РФ о защите прав потребителей.

Как коронавирус повлиял на сферу путешествий

Новый коронавирус COVID-19, вызывающий пневмонию, начал распространяться из Уханя - административного центра китайской провинции Хубэй - в декабре 2019 года. По последним данным, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 80 тыс. человек, летальный исход зафиксирован более чем в 2,7 тыс. случаев.

Правительство Китая запретило туроператорам продавать поездки за рубеж. Многие страны мира, в том числе Россия ограничили выезд своих граждан в Китай и въезд туристов из КНР, авиакомпании отменили рейсы. На прошлой неделе вспышки коронавируса начались в Италии, Иране и Южной Корее.

В среду, 26 февраля, Роспотребнадзор и Ростуризм рекомендовали россиянам воздержаться от поездок в эти три страны. Кроме того, в тот же день МИД РФ посоветовал гражданам отказаться на время от посещения Ирана, Италии и Южной Кореи.

С аналогичным призывом обратилась к россиянам и российский вице-премьер Татьяна Голикова. Кроме того, она объявила о введении визовых ограничений для граждан Ирана, а также о приостановке авиасообщения с Южной Кореей.