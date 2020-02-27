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Ростуризм рекомендовал приостановить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею из-за угрозы безопасности жизни и здоровья в этих странах в связи с коронавирусом.

Как отмечается в сообщении ведомства, распространенном в четверг, Роспотребнадзор проинформировал Ростуризм об участившихся случаях заражения COVID-19 в этих странах. В этой связи Ростуризм рекомендовал российским туроператорам и турагентам приостановить продажу туров в упомянутые государства до нормализации там эпидемиологической обстановки.

Как отметили в ведомстве, компании обязаны информировать россиян, которые уже купили или собираются купить туры в Италию, Южную Корею и Иран, о текущей эпидемиологической обстановке в данных странах, порядке изменения (замена направления (места отдыха), перенос сроков путешествия и т.д.) или расторжения соответствующего договора в соответствии со статьей 14 закона о туристской деятельности.

Чиновникам в регионах РФ, контролирующим сферу туризма, предписано оперативно донести данную информацию до сведения туристов, туроператоров и турагентов. В Ростуризме сообщили, что самостоятельные путешественники, заказавшие отдельные туристские услуги (перевозка, размещение, экскурсии и т.д.) в Италию, Южную Корею и Иран, вправе обращаться по месту приобретения таких услуг для возврата денег в соответствии с Гражданским законодательством России и законодательством РФ о защите прав потребителей.

Как коронавирус повлиял на сферу путешествий

Новый коронавирус COVID-19, вызывающий пневмонию, начал распространяться из Уханя - административного центра китайской провинции Хубэй - в декабре 2019 года. По последним данным, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 80 тыс. человек, летальный исход зафиксирован более чем в 2,7 тыс. случаев.

Правительство Китая запретило туроператорам продавать поездки за рубеж. Многие страны мира, в том числе Россия ограничили выезд своих граждан в Китай и въезд туристов из КНР, авиакомпании отменили рейсы. На прошлой неделе вспышки коронавируса начались в Италии, Иране и Южной Корее.

В среду, 26 февраля, Роспотребнадзор и Ростуризм рекомендовали россиянам воздержаться от поездок в эти три страны. Кроме того, в тот же день МИД РФ посоветовал гражданам отказаться на время от посещения Ирана, Италии и Южной Кореи.

С аналогичным призывом обратилась к россиянам и российский вице-премьер Татьяна Голикова. Кроме того, она объявила о введении визовых ограничений для граждан Ирана, а также о приостановке авиасообщения с Южной Кореей.

Вспышка коронавируса в Италии

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Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.Власти страны с воскресенья принимают масштабные меры по сдерживанию распространения вируса. Карантин вводится в 12 городах провинций Ломбардия и Венето, примерно 50 тысяч жителей из этих населенных пунктов будут вынуждены остаться дома. Людям запрещено въезжать или выезжать в области, которые оказались на карантине.Перенесены все спортивные мероприятия, включая матчи итальянской Серии АВласти итальянской области Венето объявили о решении приостановить всемирно известный карнавал в ВенецииЖители штурмуют универсамы и продуктовые магазины, скупая продукты и товары первой необходимостиИтальянский дизайнер Джорджио Армани (на фото) отменил свой показ в Милане. Вместо него состоится закрытое дефиле, куда публика допущена не будет.Съемки седьмого фильма "Миссия невыполнима", которые должны были пройти в Венеции приостановлены в качестве меры предосторожности, из-за вспышки коронавирусаВ северных регионах Италии закрывают музеи, школы, университеты и другие общественные местаМедики выявили коронавирус у 152 человек на территории Италии, трое из них умерли. Это первые случаи смерти от коронавируса граждан одной из стран ЕС на территории Евросоюза. Ранее в Париже умер зараженный гражданин Китая.
Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.
Хроника 09 января – 27 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Ростуризм Иран Италия Южная Корея

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