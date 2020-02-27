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На Урале виновный в гибели трех человек водитель бензовоза осужден на 8 лет

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Суд Карпинска (Свердловская область) в четверг вынес приговор водителю бензовоза, при взрыве которого погибли три человека. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Свердловского облсуда.

"Наказание - восемь лет колонии общего режима с лишением права занимать должности, связанные с управлением транспортными средствами", - сказал собеседник агентства.

Также по решению суда водитель должен будет выплатить 300 тыс. рублей одному из потерпевших в качестве компенсации морального вреда.

Как сообщалось, в ночь на 7 июля 2019 года, двигаясь для дозаправки техники по добыче каменной породы в поселке Кытлым, водитель бензовоза посадил на цистерну несколько человек. По дороге он не справился с управлением и съехал в кювет, от удара машина загорелась и взорвалась. Три человека погибли. Также загорелся лес.

В пресс-службе ГУ МВД России сообщали, что водитель был пьян.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц, лицом, находившимся в состоянии опьянения).

Свердловская область

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