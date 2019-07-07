Бензовоз попал в аварию под Екатеринбургом, есть погибшие

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Бензовоз попал в аварию под Екатеринбургом, есть погибшие, сообщил "Интерфаксу" источник в службе "скорой помощи".

"В результате аварии с участием бензовоза пострадали 6 человек, трое - без признаков жизни", - сказал источник.

По предварительной информации произошел съезд автомобиля с дороги, опрокидывание с последующей разгерметизацией и возгоранием топлива.

"Площадь пожара составила 10 кв.м. Пожарные в течение 10 минут с помощью пены ликвидировали возгорание. В бензовозе, объем которого 4,5 тысячи литров, находилось всего 500 литров топлива", - сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МЧС РФ.