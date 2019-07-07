Водитель бензовоза в Свердловской области управлял автомобилем в нетрезвом виде

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Число пострадавших результате взрыва бензовоза под Екатеринбургом увеличилось до семи человек, водитель, находившийся в нетрезвом виде, не пострадал, сообщил агентству "Интерфакс" начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых.

"Специалисты провели экспертизу, которая показала, что водитель бензовоза, взорвавшегося в ночь на воскресенье под Екатеринбургом, управлял автомобилем в нетрезвом виде. По уточненным данным, в результате аварии пострадали семь человек. Все они в момент аварии находились на цистерне бензовоза. Водитель не пострадал", - сообщил Горелых.

Специалисты установили личности двух погибших из трех. Также известно, что среди пострадавших - пять мужчин, одна женщина и один подросток 2005 г.р. Все они - жители Свердловской области. Полицейские начали разбирательство, добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, в ночь на воскресенье, двигаясь для дозаправки техники по добыче каменной породы в поселке Кытлым, водитель бензовоза посадил на цистерну порядка семи туристов. По дороге он не справился с управлением, съехал в кювет, от удара машина загорелась и взорвалась. Три человека погибли. Также загорелся лесной массив.