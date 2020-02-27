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Доступный интернет не будут ограничивать сайтами госструктур

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Список социально значимых российских сайтов, доступ к которым будет бесплатным, будет составлен в течение месяца, в нем будут не только государственные сайты, пообещал министр связи Максут Шадаев.

По его словам, в перечне будут востребованные ресурсы.

Проект "доступный интернет" предложил запустить президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. По его замыслу, на территории России можно обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным ресурсам. Он считает, что это создаст новые возможности для образования, творчества, общения и для участия людей в жизни страны.

В частности, ожидается, что в перечень социально значимых войдут сайты администрации президента, Госдумы, Совета Федерации и тому подобные.

11 февраля "Коммерсантъ" сообщил, в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) расходы операторов связи и интернет-компаний на доступный интернет оценили в более чем 150 млрд рублей в год. При этом расходы будут расти из-за роста трафика. Бизнес решил потребовать от государства возмещения этих затрат.

13 февраля Шадаев заявил журналистам, что Минсвязи изучает это предложение.

Максут Шадаев Минсвязи РСПП Владимир Путин

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