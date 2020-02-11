"Ъ" узнал о требовании бизнеса компенсировать затраты на "Доступный интернет"

Фото: Денис Вышинский/ТАСС

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Сотовые операторы и интернет-компании требуют от государства компенсировать им расходы на услуги по обеспечению бесплатного доступа россиян к отечественным социально значимым сайтам, пишет во вторник "Коммерсантъ".

Потребовать от властей компенсировать такие расходы предложили на заседании комиссии по связи и IT Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Заседание состоялось 7 февраля, с предложениями его участников ознакомился "Ъ". В мероприятии участвовали операторы, эксперты и представители "Яндекса", указано на сайте РСПП.

Обеспечить бесплатный доступ к социально значимым интернет-сервисам, в частности, к порталу госуслуг и к сайтам всех региональных и федеральных органов власти ранее требовало Минсвязи. Это поручение операторы должны исполнить к 1 марта, оно было дано в рамках реализации проекта "Доступный интернет", о котором президент РФ Владимир Путин говорил в ходе послания Федеральному Собранию в середине января.

В перечень социально значимых ресурсов войдут сайты администрации президента, Госдумы и Совета Федерации. Полный список предполагается создать к концу февраля, пояснял новый глава Минкомсвязи Максут Шадаев.

Однако в РСПП подсчитали, что обеспечение бесплатно доступа к социально значимым сайтам грозит операторам и интернет-компаниям затратами более чем в 150 млрд рублей в год. При этом расходы на эти услуги будут только увеличиваться из-за роста объемов трафика, предупреждают участники рынка.

Кроме того, в РСПП считают, что операторы и так вынуждены тратиться на исполнение требований так называемого закона Яровой и закона о суверенном Рунете. Поэтому очередное обременение участников рынка новыми расходами недопустимо, подчеркивают в Союзе.

РСПП предлагает создать реестр социально значимых сайтов, который будет вести Роскомнадзор. В РКН заявили, что готовы участвовать в "отдельном нормативном регулировании" для "Доступного интернета". Как заявил "Ъ" представитель комиссии по связи и IT, подготовленные предложения по компенсациям направят премьеру Михаилу Мишустину.

В "Ростелекоме" пообещали обеспечить доступ пользователя к социально значимым сайтам даже при нулевом балансе счета. "МегаФон" также готов удовлетворить это требование властей. В МТС, "Вымпелкоме" и "Яндексе" от комментариев отказались.

В конце января сообщалось, что Путин поручил правительству до 1 июня обеспечить доступ к социально значимым сайтам. Перечень таких сервисов глава государства поручил согласовать с администрацией президента. Первый доклад по этому вопросу он ждет до 1 июня, затем такие доклады должны делаться раз в полгода.