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Минцифры не возместит операторам потери от "доступного интернета"

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Минцифры пока не собирается компенсировать операторам затраты на обеспечение бесплатного доступа к социально значимым сайтам в рамках проекта "доступного интернета", так как их потери будут незначительными, заявил на полях форума РИФ in the City глава ведомства Максут Шадаев.

По его словам, проект будет запущен после новогодних праздников.

"Мы запустимся, поймем, какой объем будет выпадающий доходов, потому что в нашем понимании, если без видеотрафика будет принято решение запускаться, то это совсем небольшие потери, которые мы оцениваем в 2-3%", - ответил министр на вопрос, рассматривает ли правительство возможность компенсировать операторам недополученную выручку, как просил РСПП.

В прошлый раз Шадаев уже комментировал предложение о компенсации затрат операторам в марте. Тогда он говорил, что доля трафика, который будет приходиться на доступ к социально-значимым ресурсам и который операторы будут обнулять, не превысит 10% от общего мобильного трафика.

"Львиный" трафик - это стриминговый трафик, а он входить (в список социально-значимых ресурсов. - ИФ.) не будет(...) Этот сегмент растет хорошими темпами", - сказал министр.

Ранее операторы говорили, что их потери на "доступный интернет" будут составлять 150 млрд рублей в год, и спрашивали, будет ли государство им это компенсировать.

"150 - это их цифра, они нам ничего не давали, у нас даже нет материалов никаких, - сказал Шадаев. - Наша позиция как регулятора - не компенсировать".

"Доступный интернет" предложил запустить президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. По его замыслу, в рамках проекта по всей России будет обеспечен бесплатный доступ к социально значимым российским сайтам.

В июле, после двух месяцев эксперимента, Шадаев говорил, что проект востребован, им на тот момент воспользовались 500 000 человек, а в правительстве были готовы все нормативные документы и перечень сервисов и сайтов, которые войдут в проект. Он также отмечал, что на тот момент не оправдались страхи операторов, что пользователи массово начнут переходить на бесплатные услуги.

Минцифры Максут Шадаев Владимир Путин РСПП

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