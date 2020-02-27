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Сбербанк предложил грант для разработки лекарств от коронавируса

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк выступил с предложением выделить грант для разбработки лекарств от нового типа коронавируса COVID-19, сообщил глава банка Герман Греф в ходе телефонной конференции в четверг.

"Мы общались вчера с нашим правительством, и мы сообщили, что мы готовы выделить грант российским научным институтам, чтобы поддержать их в поиске решения этой проблемы. Сейчас мы ведем переговоры с нашими министерствами, чтобы понять, можем ли мы помочь в этой проблеме и поддержать как-то", - пояснил топ-менеджер.

По его словам, Сбербанк проинформировал правительство о наличии у банка наработок в сфере искусственного интеллекта и системы распознавания лиц. "Также мы развиваем технологию распознавания лиц в масках. Мы пытались понять, что делают наши коллеги в Китае, мы делали то же самое, мы пытались искать наши собственные решения. Будет лучше, если мы будем иметь заказ от правительства по поводу того, в каких кейсах им нужны наше участие и помощь", - сказал Греф.

Он допустил, что Сбербанк может пострадать от ситуации с коронавирусом через влияние на своих клиентов. "У нас есть стресс-сценарии. Я думаю, что еще пока слишком рано, у нас нет достаточного количества данных для того, чтобы определить, какой сценарий наиболее реалистичен. Но если говорить про Сбербанк напрямую, я думаю, (не пострадаем - ИФ) (. . .) Мы можем пострадать от этой ситуации через наших клиентов, от глобального рынка", - сказал он.

"Ситуация пока непредсказуема", - добавил Греф.

В начале февраля он говорил, что влияние коронавируса на российскую и глобальную экономику на тот момент было не очень значимо, но все будет зависеть от того, сколько продлится ситуация с вирусом. Новый коронавирус начал распространяться из административного центра китайской провинции Хубэй города Ухань в декабре прошлого года.

Сбербанк Герман Греф

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