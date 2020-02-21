Мэр Москвы рассказал об отслеживании нарушителей карантина по камерам

Мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Соблюдение карантина по коронавирусу в Москве отслеживается с помощью автоматизированных систем распознавания лиц, сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.

О работе служб мэр рассказал на примере гражданки Китая, которая прилетела в столицу несколько дней назад. По прилете она сдала анализ на коронавирус, ей выдали постановление о двухнедельном домашнем карантине. Тест дал положительный результат, как выяснилось позднее, из-за лабораторной ошибки.

Однако при получении положительного результата женщину отправили в больницу, а ее соседке по квартире велели оставаться дома. По данным с камер видеонаблюдения удалось установить, что она нарушала режим карантина, гуляла и встречалась со знакомым.

Кроме того, с помощью видеоаналитики специалисты установили личность водителя такси, который вез китаянку с подозрением на коронавирус из аэропорта. Были собраны данные и о 58 пассажирах рейса, которым женщина прибыла в Москву, а также более чем о 600 человек, которые живут с ней в одном доме.

Мэр отметил, что всех этих людей не пришлось отправлять на карантин, так как повторный анализ снял подозрение на коронавирус у гражданки Китая.