Российские ученые разработали пять прототипов вакцины от коронавируса

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Ученые в России в настоящее время разработали несколько прототипов вакцины от коронавируса, заявила в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова, возглавляющая оперативный штаб по борьбе с распространением новой инфекции.

"Штамм (коронавируса - ИФ) у нас есть, мы его получили. Наработано (научным центром вирусологии и биотехнологии - ИФ) "Вектором" пять прототипов вакцины, это начальная стадия работы", - сказала Голикова на брифинге в Москве. Она добавила, что штамм вируса был получен не от Китая.

Ранее в феврале посол Китая в России Чжан Ханьхуэй говорил, что в стране разработана вакцина, предварительно показавшая эффективность против коронавируса. Дипломат также сообщал о найденных эффективных лекарствах для лечения коронавируса. По его словам, в Китае нашли старое лекарство, эффективно действующее против коронавируса, это "хлорохина фосфат, несколько десятков лет применяем от малярии".

"Также есть старое лекарство советского производства. Пока два лекарства считается более эффективными, - сказал посол. - Самые эффективные способы - европейская медицина в сочетании с китайской".

Кроме того, о начале работы над созданием вакцины от коронавируса сообщала французская фармацевтическая компания Sanofi. О начале работы над вакциной также объявляли Moderna Inc., Inovio Pharmaceuticals Inc., Novavax Inc., а также крупнейший американской производитель товаров для здоровья Johnson & Johnson.

Кроме того, такие работы ведут британские ученые из Имперского колледжа Лондона, а также сотрудники Университета Квинсленда в Австралии и российского центра "Вектор" в Новосибирске.

По последним данным, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 80 тыс. человек, летальный исход зафиксирован более чем в 2,7 тыс. случаев.