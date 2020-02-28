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В РПЦ посоветовали православным в Италии проигнорировать требование закрыть храм из-за COVID-19

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - У прихожан РПЦ в Италии есть право не подчиняться требованию местных властей закрыть храм из-за коронавируса, заявил в эфире телеканала "Спас" глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов.

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"Есть в "Основах социальной концепции" такой пункт - в каком случае должны люди оказывать гражданское неповиновение. В данном случае, если приказ начальства, городского или федерального, о каких-то действиях, которые противоречат нашей вере, мы должны им пренебречь", - объяснил он.

Чтобы избежать конфликта, он посоветовал православным собираться на ночную службу.

"А как евхаристию не совершать? Чума останавливалась от того, что люди начинали причащаться!" - напомнил он.

По его мнению, подобные запреты говорят о том, что "правительство совершенно безбожное", и "это начало конца".

"Тут как раз и проверяется, готова ли данная община пострадать ради Господа. Ну, в чем-то малом. Ну расстрелов же не будет!"- заключил глава патриаршей комиссии.

На 28 февраля число заразившихся новым коронавирусом в Италии достигло 650. Один гражданин Италии, побывавший 25 февраля в Милане, заболел респираторным заболеванием, вызванным коронавирусом, в Нигерии. 14 заболевших умерли.

РПЦ Италия Димитрий Смирнов

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