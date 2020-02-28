Туристические власти Италии напомнили, что карантин только в 12 городах из 7904

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Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Национальное агентство по туризму Италии (ENIT) обратило внимание, что карантин из-за коронавируса введен только в 12 городах страны из 7904 и в остальных городах ничего не изменилось для жителей и туристов, в том числе проводятся все мероприятия.

Ограничения введены в Бертонико, Казальпустерленго, Казальджерундо, Кастильоне-д-Адда, Кодоньо, Фомбио, Малео, Сан-Фьорано, Сомалья, Терранова-деи-Пассерини в Ломбардии и Во-Эуганео в Венето. Остальная часть страны остается безопасной и доступной, подчеркнули чиновники.

В пресс-службе ENIT отметили, что Минздрав страны оперативно начал вводить превентивные меры, временно закрывать отдельные объекты или приостанавливать мероприятия, но эти меры не связаны с распространением вируса.

По данным МИД Италии, только 0,05% ее территории затронуто чрезвычайными мерами временной изоляции, направленными на предотвращение распространения вируса.

Правительство России пока не стало ограничивать сообщение с Италией, поскольку страна является частью Евросоюза. Однако россиянам рекомендовали отказаться от поездок в эту страну, а Ростуризм рекомендовал туроператорам не продавать туда туры.

Всего в Италии зафиксировано 650 случаев заражения коронавирусом, умерли 17 заболевших. Эскалация эпидемии произошла в конце прошлой недели, до этого болели лишь несколько десятков человек.