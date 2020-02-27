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Крашенинников сказал, что изменение Конституции может повлечь смену правительства

С момента принятия поправок Дума и Совет Федерации начнут работать по новым правилам, добавил он

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Юридически внесение поправок в Конституцию может повлечь пересмотр состава правительства, заявил председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"У нас, с точки зрения Конституции, такое право есть, конечно", - сказал он, отвечая на вопрос депутата от КПРФ Дениса Парфенова.

Коммунист спросил, можно ли "в этой связи расценивать прозвучавшее как то, что спустя непродолжительный период после принятия поправок возможен пересмотр состава кабинета министров".

"После проведения общенародного голосования и после подведения итогов следующий, допустим, министр, который будет назначаться, он уже ... пойдет на процедуру утверждения через Думу", - сказал Крашенинников.

По его словам, прокуроры субъектов Федерации будут проходить процедуру консультаций в Совете Федерации "и так далее". Он добавил, что это уже новые правила, и по ним "Федеральное собрание начнет работать немедленно".

Внесенный в Госдуму президентский законопроект предусматривает, в частности, что Госдума будет утверждать министров, кроме глав силовых ведомств, а также вице-премьеров и премьер-министра.

Также поправки предусматривают изменение полномочий президента. По мнению недавно уволенного с поста помощника главы государства Владислава Суркова, если эти поправки будут приняты, правовая логика потребует, чтобы отсчет президентских сроков был начат заново. Крашенинников заявил, что поправки этого не предусматривают. В Кремле сказали, что это частное мнение бывшего чиновника.

Павел Крашенинников Госдума Совет Федерации правительство Андрей Клишас Конституция Владислав Сурков

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