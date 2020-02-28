На голосование по поправкам в Конституцию из бюджета выделили почти 15 млрд руб.

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - На проведение общероссийского голосования по поправкам в Конституцию из бюджета выделено 14,8 млрд рублей, сообщил зампред ЦИК России Николай Булаев.

Как заявил Булаев на заседании ЦИК, эти деньги уже поступили накануне, 27 февраля. По словам зампреда ЦИК, не позднее 4 марта полученные средства направят в территориальные избирательные комиссии. Он уточнил, что на сегодняшний день счета открыты в 94% избиркомов для безналичного расчета с членами комиссий.

15 января президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил ряд поправок в Конституцию. В частности, он выступил с инициативой введения запрета на иностранное гражданство для высших должностных лиц, усиления роли парламента, губернаторов и Госсовета.

Также президент предложил закрепить в Основном законе нормы о верховенстве Конституции в правовом пространстве РФ и о том, что МРОТ не должен быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения, а пенсия должна ежегодно индексироваться.

Законопроект о поправках был внесен главой государства на рассмотрение в Государственную думу 20 января. 23 января нижняя палата парламента приняла законопроект в первом чтении. Поправки к законопроекту об изменении Конституции, регламентирующие проведение общероссийского голосования, были внесены в Госдуму ко второму чтению документа 25 февраля.

Общероссийское голосование по изменению Основного закона было предложено провести 22 апреля. Президент эту инициативу поддержал. Обязанность по организации общероссийского голосования возложена на ЦИК России.