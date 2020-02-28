Назван владелец разбившегося под Астраханью вертолета

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В вертолете, потерпевшем крушение под Астраханью, по предварительной информации, находился один пилот, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного Главного управления МЧС.

Собеседник агентства добавил, что разбился вертолет марки Robinson, принадлежащий ООО "Аэросоюз Волгоград".

К месту ЧС дополнительно выдвинулась аэромобильная группа ГУ МЧС в составе 12 человек и четырех единиц техники.

В пятницу в 20:13 (19:13 по московскому времени) поступила информация о падении вертолета в районе села Линейное Наримановского района. Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что упавший вертолет является частным. По предварительным данным Минздрава региона, погиб один человек.