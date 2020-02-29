Упавшим под Астраханью вертолетом управлял собственник компании - владельца судна

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Потерпевшим крушение вертолетом в Астраханской области, предположительно, управлял владелец компании "Аэросоюз Волгоград" Виктор Климочкин, его судьба остается неизвестной, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

"Место падения вертолета в Астраханской области обнаружено. По предварительным данным, вертолетом управлял владелец компании, которой принадлежит воздушное судно. Судьба пилота пока не известна, но Виктор Климочкин - опытный пилот с многолетним стажем", - сказал собеседник агентства.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", Климочкин является владельцем ООО "Аэросоюз Волгоград", которой принадлежит упавший вертолет. Компания зарегистрирована в Волгоградской области и специализируется на аренде и лизинге воздушных судов и авиационного оборудования. Климочкин также является директором некоммерческого партнерства "Клуб вертолетного спорта "Аэросоюз Волгоград"".

В пятницу вечером стало известно о падении вертолета в районе села Линейное Наримановского района. Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что упавший вертолет является частным. По предварительным данным регионального минздрава, погиб один человек.

Согласно информации главка МЧС по региону, упавший вертолет марки Robinson принадлежал ООО "Аэросоюз Волгоград", в нем находился один пилот.