Россиянам рекомендовали защищаться от COVID-19 отказом от поездок за рубеж

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Россиянам необходимо максимально сократить предполагающиеся поездки заграницу в качестве меры защиты от коронавируса, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Для того, чтобы на сегодняшний день считать себя защищенными, первое - нужно максимально сократить возможные, предполагавшиеся поездки за рубежи родной страны. Вот сегодня то время, когда не стоит выезжать из Российской Федерации", - сказала она.

Она добавила, что как в России, так и за рубежом для защиты от инфекции следует соблюдать базовые правила гигиены.

"Сегодня нужно, так же, как и при гриппе, соблюдать примерно одинаковые правила - держать чистыми руки и все гаджеты, которые вокруг вас. Не забывать ополаскивать лицо и носовые ходы промывать в течение дня. При посещении массовых мест, там, где много людей, при поездках в общественном транспорте, лучше носить маску, у нас еще и грипп не ушел, и такие меры защитят и вас, и ваших близких от заражения", - напомнила она.

Попова также посоветовала при малейшем недомогании нужно обратиться за медицинской помощью. По ее словам, больного следует поместить в отдельную комнату, обеспечить его отдельной посудой и вызвать врача на дом.

"Вот сегодня идеальный вариант - это вызывать врача на дом, чтобы он определил, (...) если врач назначает, мы обследуем на все вирусы, респираторные и сегодня обследуем на коронавирус, если есть к тому показания", - подчеркнула она.

Кроме того, глава Роспотребнадзора сообщила, что на сегодняшний день вводить обязательный карантин для приехавших из Италии россиян нет оснований.

"Страна большая, и таких мер еще не вводит никто в мире, к этому нет эпидемиологических оснований. Нужно обратиться по месту жительства в медицинское учреждение или по месту наблюдения, сказать, что вы вернулись оттуда, и вас нужно взять под это наблюдение", - пояснила Попова.

Она напомнила, что наблюдаться необходимо в течение 14 дней инкубационного периода. Обследоваться нужно уже в первые дни после контакта, то есть еще за рубежом.

"По нашим методическим рекомендациям, на период медицинского наблюдения обследование человек проходит трижды. Сразу после контакта, если мы знаем об этом, затем медицинское наблюдение с ежедневным измерением температуры, затем десятый и одиннадцатый или двенадцатый день в сутки или двое", - пояснила глава ведомства.

По ее данным, в Италии сейчас находятся около 30 тысяч российских туристов.

Также Попова рассказала, что всех пассажиров международных рейсов с 31 декабря досматривают теплометрическим контролем в два этапа. По ее словам, за это время было осмотрено более 3 миллионов человек, из них граждан Китая оказалось менее 15%.

Глава Роспотребнадзора напомнила, что в качестве мер предосторожности приостановлено сухопутное и воздушное сообщение с Китаем, Южной Кореей и частично с Ираном, для транзитных рейсов отведен отдельный терминал F в Шереметьево.

"Мы защищаем силами Российской Федерации максимально возможными и доступными на сегодняшний день способами", - сказала она.