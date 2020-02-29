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Всех находящихся в самолете "Аэрофлота" в Пекине отправили на обследование

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - На борту самолета авиакомпании "Аэрофлот", следовавшего рейсом SU204 из Москвы в Пекин, был выявлен пассажир с подозрением на коронавирус, информирует в субботу посольство России в Китае.

Как говорится в сообщении дипмиссии на официальном сайте, это произошло утром 29 февраля в международном аэропорте "Шоуду".

Отмечается, что пассажиры и экипаж самолета были доставлены в специальное учреждение для прохождения медицинской диагностики.

Как пояснили в посольстве, ни у одного из следовавших на борту граждан России (20 пассажиров и 15 членов эпипажа) симптомов COVID-2019 на данный момент не обнаружено.

Дипломаты сообщили, что посольство в контакте с компетентными органами Китая отслеживает ситуацию, поддерживает связь с россиянами, их местоположение известно.

Позже пресс-атташе посольства РФ Георгий Егоров сказал "Интерфаксу", что пассажир с подозрением на коронавирус является гражданином иностранного государства и следовал из Ирана транзитом через московский аэропорт Шереметьево в Пекин.

Информированный источник "Интерфакса" сообщил ранее, что в аэропорту Пекина у нескольких пассажиров была выявлена повышенная температура. "Китайские медики в ходе замера температуры по прилету в Пекин заподозрили коронавирус у нескольких пассажиров московского рейса. Они госпитализированы", - сказал он.

Остальных пассажиров также проверяют дополнительно.

Из-за инцидента борт пока не может вылететь обратным рейсом в Москву. Задержка составила около пяти часов, добавил источник.

Мир спрятался за маской

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Москва, Россия
Хроника 09 января – 29 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Китай Пекин Аэрофлот

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