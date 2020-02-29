В России не зарегистрировано новых случаев заболевания коронавирусом

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - В России не зарегистрировано новых фактов заражения коронавирусом COVID-19, сообщает Роспотребнадзор.

По данным ведомства на 29 февраля, случаями заболевания остаются два эпизода заражения граждан Китая, которые 12 февраля были выписаны.

А также трое заболевших граждан РФ, которые были эвакуированы под карантин в Казань с круизного лайнера Diamond Princess, где была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции.

Как сообщала глава Роспотребнадзора Анна Попова, их диагноз был подтвержден лабораторными исследованиями в России. У них, как и у других эвакуированных, выраженных симптомов ОРВИ не отмечалось.

Между тем, общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти и достигло к утру субботы 85153 человек.