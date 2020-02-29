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Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 85 тысяч

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти и достигло к утру субботы 85153 человек, сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

Новый коронавирус в Китае

При этом на Китай приходится 79251 подтвержденных случаев заболевания, за пределами материкового Китая число зараженных достигло 5902, увеличившись за минувшие сутки на 1718 случаев.

Число жертв коронавируса вне материковой части Китая выросло за сутки с 70 до 88 человек: 34 человека скончались в Иране, 21 - в Италии, 16 - в Южной Корее, 11 - на территории Японии (из них четверо - пассажиры круизного лайнера Diamond Princess), по два - в Гонконге и Франции, по одному случаю летального исхода зафиксировано на Тайване и Филиппинах.

Больше всего больных - 2931 - выявлено в Южной Корее, на территории Японии - 931, из них 705 приходится на пассажиров и членов экипажа Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме, 888 - в Италии, 388 - в Иране. В Сингапуре насчитывается - 98 больных, Гонконге - 94, США - 60, Франции - 57, Германии - 53, Кувейте - 45, Таиланде - 41, Бахрейне - 36, на Тайване - 34, Испании - 32, Малайзии - 25, Австралии - 24, Великобритании - 20, ОАЭ - 19, Вьетнаме - 16, Канаде - 14, Макао - десять.

Менее десяти случаев заражения зарегистрированы в Ираке, Швеции, Омане, Хорватии, России, Швейцарии, Греции, Израиле, на Филиппинах, в Индии, Ливане, Румынии, Австрии, Финляндии, Грузии, Мексике, Нидерландах, Пакистане, Афганистане, Алжире, Азербайджане, Белоруссии, Бельгии, Бразилии, Камбодже, Дании, Египте, Иснадии, Эстонии, Латвии, Непале, Новой Зеландии, Северной Македонии, Нигерии, Норвегии, Шри-Ланке.

В пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила уровень угрозы глобального распространения коронавируса до "очень опасного". Этот вывод был сделан после того, как первые случаи заражения были выявлены в "черной" Африке и Латинской Америке, а также в связи с быстрым ростом числа забелевших в Южной Корее, Иране, Италии.

Вспышка коронавируса в Италии

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Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.Власти страны с воскресенья принимают масштабные меры по сдерживанию распространения вируса. Карантин вводится в 12 городах провинций Ломбардия и Венето, примерно 50 тысяч жителей из этих населенных пунктов будут вынуждены остаться дома. Людям запрещено въезжать или выезжать в области, которые оказались на карантине.Перенесены все спортивные мероприятия, включая матчи итальянской Серии АВласти итальянской области Венето объявили о решении приостановить всемирно известный карнавал в ВенецииЖители штурмуют универсамы и продуктовые магазины, скупая продукты и товары первой необходимостиИтальянский дизайнер Джорджио Армани (на фото) отменил свой показ в Милане. Вместо него состоится закрытое дефиле, куда публика допущена не будет.Съемки седьмого фильма "Миссия невыполнима", которые должны были пройти в Венеции, приостановлены в качестве меры предосторожности из-за вспышки коронавирусаВ северных регионах Италии закрывают музеи, школы, университеты и другие общественные местаМедики выявили коронавирус у 152 человек на территории Италии, трое из них умерли. Это первые случаи смерти от коронавируса граждан одной из стран ЕС на территории Евросоюза. Ранее в Париже умер зараженный гражданин Китая.
Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.
Хроника 09 января – 29 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Китай Южная Корея Италия Иран

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