У троих эвакуированных в Казань россиян подтвержден коронавирус

Зараженные находились на борту круизного лайнера Diamond Princess

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Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - У трех россиян, эвакуированных в Казань с круизного лайнера Diamond Princess, подтвержден коронавирус.

Ранее сообщалось о смерти четырех пассажиров Diamond Princess от коронавируса.

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Йокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.

3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Йокогамы для проверки всех пассажиров. Министерство здравоохранения Японии потребовало оставить лайнер на 14-дневный карантин. На момент обнаружения первых случаев заболевания на борту находилось около 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа. На данный момент диагноз коронавирус подтвержден у более 630 пассажиров и членов экипажа Diamond Princess.

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