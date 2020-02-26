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У троих эвакуированных в Казань россиян подтвержден коронавирус

Зараженные находились на борту круизного лайнера Diamond Princess

У троих эвакуированных в Казань россиян подтвержден коронавирус
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - У трех россиян, эвакуированных в Казань с круизного лайнера Diamond Princess, подтвержден коронавирус.

Ранее сообщалось о смерти четырех пассажиров Diamond Princess от коронавируса.

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Йокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.

3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Йокогамы для проверки всех пассажиров. Министерство здравоохранения Японии потребовало оставить лайнер на 14-дневный карантин. На момент обнаружения первых случаев заболевания на борту находилось около 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа. На данный момент диагноз коронавирус подтвержден у более 630 пассажиров и членов экипажа Diamond Princess.

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Застрявшие пассажиры лайнера Diamond Princess

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Карантин на Diamond Princess должен продлиться до 19 февраляСША, Канада, Южная Корея, Гонконг и Италия начали эвакуацию своих граждан, которые прошли двухнедельный карантин на круизном лайнере Diamond PrincessОбязательным условиям для эвакуации является отрицательный тест на коронавирусВ понедельник число зараженных коронавирусом на борту судна достигло 454Над эвакуацией 24 итальянцев, среди которых члены экипажа, включая капитана судна, работают министерства обороны Италии, МИД и МинздравАмериканцев, которых на судне было более 400 человек, вывозит на родину чартерными рейсами Kalitta Air. Они будут доставлены на американские военные базы, где им предстоит еще пройти двухнедельный карантин.В то же время японские медики выявили заболевание у более 40 американских граждан, находящихся на лайнере. Они будут проходить курс лечения в японских медучреждениях.В ходе проверки коронавирус был выявлен у находящейся на борту гражданки России. В ближайшее время россиянку доставят в больницу, где она пройдет курс лечения. Всего на борту Diamond Princess находятся 24 гражданина РФ.
Карантин на Diamond Princess должен продлиться до 19 февраля
Хроника 09 января – 26 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Казань Diamond Princess

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