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Сбербанк сообщил о спаде продаж снежколепов и фигурных коньков

Продажи лопат для уборки снега упали на 22% по сравнению с предыдущей зимой

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Минувшей зимой в России продажи фигурных коньков упали на 19%, а снежколепов и снежкоделов - на 21%, показали данные Сбербанка, IT-компании "Платформа ОФД" и маркетплейса "Беру". Они сравнили продажи зимних товаров с декабря 2019 года по февраль 2020 года с прошлогодними.

Средний чек на снежколепы и снежкоделы составил 150 рублей, это на 20% ниже, чем годом ранее. Средний чек на фигурные коньки вырос с прошлой зимы на 9%, до 5060 рублей.

Средний чек на тюбинги и ватрушки для катания по снегу снизился на 10% до 1300 рублей, их продажи снизились на 17%.

Продажи елочных игрушек упали на 6%, а средний чек - на 11%, до 195 рублей.

Продажи лопат для уборки снега упали на 22%, при этом лопаты подорожали на 10%, до 289 рублей.

Продажи телескопических щеток для автомобилей упали на 13%, при этом средний чек вырос на 3%, до 212 рублей.

По данным экспертов "Беру", в интернет-магазинах в первые две недели декабря сильнее всего рос спрос на елки и елочные украшения, во второй половине декабря вырос также спрос на коньки, санки и тюбинги. За первую неделю января 2020 года по сравнению с концом декабря спрос на ледянки и тюбинги вырос почти в три раза.

Пик спроса на лопаты на "Беру" пришелся на начало декабря и середину января. В середине февраля пик заказов пришелся на ледобуры для зимней рыбалки, лопаты и автомобильные антифризы. По сравнению с началом зимы спрос на антифризы за февраль вырос почти в три раза.

Самым высоким спросом на "Беру" этой зимой пользовались елки высотой полтора метра, наконечники в виде красно-золотой звезды, разноцветные шарики, детские ледянки с изображением героев мультфильмов "Холодное сердце" и "Тачки", а также синие санки-ватрушки. В денежном выражении по продажам через маркетплейс лидируют елки, санки и тюбинги.

Сбербанк Платформа ОФД Беру

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