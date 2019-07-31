Аномально холодное лето не помогло российским туроператорам в продажах

Туристы не хотят тратить деньги на фоне экономической стагнации в стране

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Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В Ассоциации туроператоров России (АТОР) в среду заявили, что аномально холодное лето не помогло продажам туров за границу и на юг России.

Туристы оказались нечувствительны к погоде. Причина этого кроется в экономике. Россияне не желают или не могут себе позволить тратить деньги на фоне экономической стагнации в стране.

Ожидалось, что нынешнее "неудачное" лето в Центральной России положительно повлияет на типичную для этого времени картину туристического спроса. В этом случае у туроператоров должны были вырасти last minute продажи по пляжным направлениям, но этого не произошло.

В частности, у туроператора Anex Tour доля туров, купленных за 1-7 дней до заезда, этим летом не превысила 5%, у "Библио-Глобуса" - 5-7%, у "Дельфина" - 7-10%, туроператора "Алеан" - не более 7%, у "Русского Экспресса" - не более 15%.

С 2017 года в России стало популярно раннее бронирование. Все больше туристов рационально планируют отпуск и не готовы "сорваться и поехать в последний момент", считают в АТОР.

Наряду с этим доля спонтанных покупок падает во всех сегментах отдыха - от "бюджетного" до "люкс". Все меньше россиян готовы надеяться на "горящие туры", поскольку в нужное время подходящего предложения может просто не быть, а рисковать деньгами "наугад" туристы не готовы.

Продажи туров на юг России также не выросли. В ассоциации это объяснили тем, что в разгар сезона большинство путевок с оптимальным соотношением цена-качество уже разобрано, к тому же, чем ближе к заезду, тем дороже обойдутся авиабилеты.

Таким образом, летние туры, например, на Камчатку, Дальний Восток, Сахалин, Алтай, Байкал бронируются практически за год. На белые ночи в Петербург и на Новый год в Великий Устюг туристы также покупают путевки сильно заранее.

В то же время в Ассоциации туроператоров отметили интересный момент: в целом на спрос больше влияет не холодная погода, а аномальная жара - именно от нее жители мегаполисов стремятся уехать на море.