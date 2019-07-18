Горожане из-за погоды стали покупать меньше шортов и босоножек и больше резиновых сапог

Упали и продажи пива, но пивовары пока не жалуются

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Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Этим летом ритейлеры в крупных городах отмечают перемены спроса из-за холодной и дождливой погоде в июле, пишут "Ведомости". Снизился спрос на летний ассортимент товаров, но вырос интерес к резиновым сапогам ветровкам и пуловерам.

По оценке президента Finn Flare Ксении Рясовой, спрос на летнюю одежду снизился на 19% по сравнению с предыдущим летом. Одновременно растут продажи верхней одежды из весенней коллекции, это компенсирует потери. В ЦУМе покупатели на месяц раньше обычного начали скупать одежду и обувь осенне-зимней коллекции, продажи выросли на 72%, сказал представитель универмага.

В последние три недели примерно на треть сократился спрос на сандалии и босоножки, на 27% - на шорты, майки и топы, на 20% - на сарафаны и платья, сказала управляющий директор по цифровому маркетингу и продукту Lamoda Group Юлия Никитина.

В Wildberries продажи резиновых сапог выросли почти в 5 раз, особенно популярны ярко-желтые, рассказал директор по развитию бизнеса компании Вячеслав Иващенко. Также он отметил спрос на теплые худи, толстовки и детские непромокаемые комбинезоны. В Lamoda спрос на резиновые сапоги вырос на 144%, на плащи - на 105%, на пуховики, ветровки и кожаные куртки - на 60-70%, на пуловеры, худи и ботинки - на 40–50%.

За последние три недели продажи мороженого в московском регионе снизились вдвое, а питьевой воды – на 20% в годовом измерении, сообщил руководитель "Эвотор.Аналитики" (оператор фискальных данных) Андрей Котов. В 2017 году у одного из производителей мороженого в холодное лето продажи сократились на 5%, в жаркий 2018 год – увеличились на 10%. В 2018 году продажи безалкогольных напитков росли из-за чемпионата мира по футболу и жары, напомнил президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод Максим Новиков. На этом фоне спад спроса в холодном июле еще более заметен.

По данным ОФД.ru, с 26 июня по 15 июля продажи пива в Центральном федеральном округе сократились примерно вдвое к такому же периоду 2018 года. В Heineken пока существенного спада продаж не заметили. Представитель AB InBev Efes Ораз Дурдыев отметил, что погода вообще не является ключевым фактором для спроса на пиво. Представитель "Балтики" напомнил, что в 2018 год компания зафиксировала рост продаж впервые за 11 лет, и это произошло исключительно благодаря сочетанию жаркой погоды и чемпионата.