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"Яблоко" предложило сократить президентский срок до четырех лет и отменить призыв

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Партия "Яблоко" предложила внести в Конституцию поправки об ограничении президентского срока до четырех лет, отмене призыва в армию, запрете наемничества и частных военных компаний и о выборности сенаторов. Эти предложения лидер партии Николай Рыбаков направил президенту, спикерам Госдумы и Совфеда и в профильные комитеты палат.

Два предложения - новые, еще четыре партия ранее вносила как законопроекты в заксобрания регионов, где заседают депутаты от "Яблока".

В числе старых инициатив предложение сократить президентский срок с нынешних шести до четырех лет, ограничить полномочия президента перечнем, записанным в Конституции, ввести выборность членов Совета Федерации, дать Совфеду право вносить кандидатуру генпрокурора, а Думе – премьер-министра, позволить депутатам выносить вотум недоверия отдельным министрам, расширить состав Конституционного суда, вернуть Высший Арбитражный суд, ввести выборность председателей судов самими судьями, расширить право на суд присяжных и ввести выборность мировых судей.

Новый законопроект с условным названием "О войне и мире" содержит запрет в России частных военных компаний, таких, как ЧВК "Вагнер", а также запрет россиянам участвовать в военных конфликтах в качестве наемников. Эти ограничения предлагается изложить в новой статье под номером 71.1.

В статью 87 политики предложили включить положение об отмене обязательного призыва граждан на воинскую службу в мирное время и о введении комплектования армии по контракту.

Еще две поправки предлагают обязать парламент контролировать мирный характер внешней политики страны и обоснованность применения армии, дать Совфеду право решать вопросы об использовании армии за пределами России и обязать президента отчитываться перед сенаторами за использование войск за рубежом.

Еще один законопроект "Яблока" предполагает внесение в статью 123 Конституции пункт о том, что пытки являются тяжким преступлением и что по заявлению о пытках должно немедленно возбуждаться уголовное дело.

Президент Владимир Путин 15 января предложил обсудить возможность изменить Конституцию. 20 января он внес в Госдуму пакет поправок о некоторых мерах соцподдержки населения и о перераспределении полномочий между ветвями власти. 23 января поправки прошли первое чтение Срок подачи предложений по поправкам перед вторым чтением законопроекта истекает 2 марта. На 26 февраля в рабочую группу по подготовке поправок и в Госдуму поступило более 900 предложений о том, как менять Конституцию.

Яблоко Николай Рыбаков Госдума Совет Федерации ЧВК Вагнер

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