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"Яблоко" инициирует альтернативные поправки в Конституцию через фракции в заксобраниях

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Партия "Яблоко" намерена предложить свой альтернативный проект поправок в Конституцию РФ через свои фракции в заксобраниях, рассказал журналистам основатель партии Григорий Явлинский, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"У нас четыре фракции в региональных заксобраниях, через которые мы будем инициировать внесение в Госдуму этих поправок. Во-вторых, мы направим эти предложения президенту и в Госдуму, будем настаивать, чтобы они были включены как альтернативный проект при общероссийском голосовании. Ведь если оно будет, надо выбирать из чего-то, иначе это вряд ли можно назвать голосованием", - сказал Явлинский.

Главной целью дискуссии вокруг Конституции, подчеркнул Явлинский, остается донесение идей до широких масс. "Главное, чтобы они были известны в стране. Политика работает тогда, когда есть альтернатива", - подчеркнул он.

Председатель "Яблока" Николай Рыбаков сообщил, что проект в любом случае будет представлен к апрелю, когда должно пройти общероссийское голосование по президентским поправкам.

Ранее президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил ряд важных поправок в Конституцию.

В первую очередь, он заявил, что требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат Конституции РФ. Путин также считает необходимым изменить механизм формирования правительства: чтобы Госдума не согласовывала, а утверждала кандидатуры председателя правительства, а затем по представлению председателя правительства - всех вице-премьеров и федеральных министров.

20 января Путин внес в Госдуму законопроект с текстом предложенных поправок. Документ уже прошел первое чтение, депутаты поддержали его единогласно. О формате голосования по поправкам в законопроекте ничего не говорится. Предполагается, что его выработает рабочая группа и Центризбирком.

Правозащитное движение "Голос" потребовало, чтобы по поправкам был проведен референдум и чтобы их предложили на голосование не единым пакетом, а каждую по отдельности.

В четверг, 23 января, глава Центризбиркома Элла Памфилова сказала, что для референдума по президентским поправкам нет оснований. Голосование, которое предложил провести Путин, можно называть "эксклюзивным", "разовым" или "уникальным", предложила она.

Яблоко

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