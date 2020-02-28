За нарушения на голосовании по Конституции предусмотрят до четырех лет колонии

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за нарушения в ходе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. В нем предусмотрено наказание от штрафов до четырех лет лишения свободы сообщила пресс- служба думского комитета по госстроительству и законодательству.

Это будут поправки в Уголовный кодекс. Ввести наказание за нарушения на голосовании депутатов попросила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. ЦИК разработал процедуру голосования по Конституции, его предложения раскритиковали за то, что за нарушения и фальсификации в ходе плебисцита не предусмотрено никакой ответственности.

Председатель думского комитета Павел Крашенинников через пресс-службу заявил, что "законопроектом предлагается внести изменения в статьи 141 "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий", 142 "Фальсификация избирательных документов, документов референдума", 142.1 "Фальсификация итогов голосования", 142.2 "Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме" УК РФ".

По словам депутата, законопроект (№ 885214-7) "направлен на обеспечение свободного волеизъявления граждан в ходе общероссийского голосования, которое является специальной процедурой, итоги которой будут являться условием вступления в силу изменений в Конституцию согласно законопроекту, но ответственность за нарушения в ходе проведения общероссийского голосования пока не установлена".

Он напомнил, что в УК в главе 19 "Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина" уже содержатся уголовно-правовые запреты на фальсификацию избирательных документов, документов референдума, а также на фальсификацию итогов голосования, которые предусмотрены для других процедур - выборы, референдум.

"Мы не устанавливаем новые виды уголовных наказаний, предлагается распространить действующую уголовную ответственность на деяния, связанные с нарушениями при проведении общероссийского голосования", - подчеркнул парламентарий.

Общероссийское голосование может пройти 22 апреля. Предложенные поправки в Конституцию будут вынесены на голосование одним пакетом. На проведение голосования из бюджета выделено 14,8 млрд рублей.