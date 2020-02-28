Поиск

За нарушения на голосовании по Конституции предусмотрят до четырех лет колонии

За нарушения на голосовании по Конституции предусмотрят до четырех лет колонии
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за нарушения в ходе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. В нем предусмотрено наказание от штрафов до четырех лет лишения свободы сообщила пресс- служба думского комитета по госстроительству и законодательству.

Изменение Конституции

Это будут поправки в Уголовный кодекс. Ввести наказание за нарушения на голосовании депутатов попросила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. ЦИК разработал процедуру голосования по Конституции, его предложения раскритиковали за то, что за нарушения и фальсификации в ходе плебисцита не предусмотрено никакой ответственности.

Председатель думского комитета Павел Крашенинников через пресс-службу заявил, что "законопроектом предлагается внести изменения в статьи 141 "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий", 142 "Фальсификация избирательных документов, документов референдума", 142.1 "Фальсификация итогов голосования", 142.2 "Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме" УК РФ".

По словам депутата, законопроект (№ 885214-7) "направлен на обеспечение свободного волеизъявления граждан в ходе общероссийского голосования, которое является специальной процедурой, итоги которой будут являться условием вступления в силу изменений в Конституцию согласно законопроекту, но ответственность за нарушения в ходе проведения общероссийского голосования пока не установлена".

Он напомнил, что в УК в главе 19 "Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина" уже содержатся уголовно-правовые запреты на фальсификацию избирательных документов, документов референдума, а также на фальсификацию итогов голосования, которые предусмотрены для других процедур - выборы, референдум.

"Мы не устанавливаем новые виды уголовных наказаний, предлагается распространить действующую уголовную ответственность на деяния, связанные с нарушениями при проведении общероссийского голосования", - подчеркнул парламентарий.

Общероссийское голосование может пройти 22 апреля. Предложенные поправки в Конституцию будут вынесены на голосование одним пакетом. На проведение голосования из бюджета выделено 14,8 млрд рублей.

Хроника 15 января – 28 февраля 2020 годаИзменение Конституции
Павел Крашенинников Госдума Конституция Центризбирком Элла Памфилова

Новости по теме

Новости

Фигурантов "Сети" до суда допрашивали об исчезнувшей паре из Пензы

Фигурантов "Сети" до суда допрашивали об исчезнувшей паре из Пензы

АТОР обратилась к властям из-за запрета на продажу туров в Италию и другие страны

Путин и Эрдоган в телефонном разговоре согласились встретиться и обсудить Идлиб

В Свердловской области маски на резинке подорожали на 18% за неделю

В Свердловской области маски на резинке подорожали на 18% за неделю

Лавров заявил, что Турция сообщила не обо всех местах расположения своих военных

Лавров заявил, что Турция сообщила не обо всех местах расположения своих военных

Ушел из жизни главный конструктор Су-34

Изменение Конституции

На голосование по поправкам в Конституцию из бюджета выделили почти 15 млрд руб.

Повсеместного видеонаблюдения на голосовании по поправкам в Конституцию не будет

Повсеместного видеонаблюдения на голосовании по поправкам в Конституцию не будет
Новый коронавирус в Китае

АТОР оценила в 27 млрд рублей потери туроператоров из-за коронавируса

АТОР оценила в 27 млрд рублей потери туроператоров из-за коронавируса

Сумма штрафов за нарушения ПДД в 2019 году впервые превысила 100 млрд руб.

Сумма штрафов за нарушения ПДД в 2019 году впервые превысила 100 млрд руб.
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');