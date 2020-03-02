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Путин внес в Госдуму новые поправки к Конституции

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин внес в Госдуму новые поправки в законопроект об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин. Их направят в профильный комитет - по госстроительству и законодательству.

Изменение Конституции

"Поступили поправки президента, о которых он ранее говорил. Они изложены на 24 страницах", - сказал Володин.

По его словам, эти предложения были сформулированы в результате диалога главы государства "с представителями всех фракций, гражданского общества". Еще "часть поправок звучала в ходе встречи с инициативной группой, которую постоянно президент приглашал к диалогу".

Спикер напомнил, что 2 марта - последний день подачи поправок в президентский законопроект перед вторым чтением. Срок приема завершится в 18:00.

Президент Путин предложил обсудить возможность изменить Конституцию 15 января, когда оглашал послание Федеральному собранию. В тот же день он сформировал рабочую группу по работе над поправками, в нее вошли как законодатели и юристы, так и представители общественности.

20 января президент внес в Госдуму законопроект о поправке в Конституцию. 23 января документ был единогласно принят в первом чтении.

Второе чтение первоначально намечалось на 11 февраля, но затем к законопроекту стало поступать много предложений по поправкам, и второе чтение отложили до 10 марта. К 26 февраля, как сообщили Путину в рабочей группе, в группу и в Госдуму поступило более 900 предложений по изменениям и дополнениям Основного закона.

Ранее президент высказывал пожелание, чтобы вся работа над поправками, в том числе всенародное голосование, заняла в пределах трех с половиной месяцев.

Поправки на голосование выставят единым пакетом. Предполагается, что голосование пройдет 22 апреля, этот день будет объявлен выходным.

Хроника 15 января – 02 марта 2020 годаИзменение Конституции
Вячеслав Володин Госдума Конституция Владимир Путин

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