У прилетевшего из Москвы в Пекин пассажира заподозрили коронавирус

Три дня назад тем же рейсом в Пекин прибыл пассажир, у которого коронавирус подтвердился

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Пассажир с подозрением на коронавирус выявлен на борту самолета "Аэрофлота", прибывшего в понедельник из Москвы в Пекин, сообщает посольство РФ в Китае.

"Утром 2 марта в международном аэропорту "Шоуду" (Пекин) на борту самолета российской авиакомпании "Аэрофлот", следующего рейсом SU204 из Москвы, был выявлен пассажир с подозрением на наличие респираторного заболевания, вызванного новым типом коронавируса COVID-19", - говорится в сообщении посольства.

В дипмиссии отметили, что часть пассажиров рейса, включая граждан России, доставлена в специально переоборудованную под изоляционное помещение гостиницу для прохождения медосмотра. Посольство находится в контакте с компетентными органами КНР, выясняется число россиян, отправленных на диагностику.

Ранее в понедельник в посольстве РФ в КНР сообщили, что у иностранного гражданина, прибывшего в Пекин из Москвы рейсом "Аэрофлота" 29 февраля подтвердилось заболевание коронавирусом. По данным дипмиссии, пассажир летел из Ирана транзитом через "Шереметьево".

Все пассажиры с его рейса также были доставлены в переоборудованную гостиницу для медосмотра. Ни у одного из находившихся на борту 20 граждан РФ симптомов COVID-19 на данный момент не нашли.

Общее число зараженных коронавирусом Covid-19 в мире продолжает расти и на утро понедельника превысило 88,4 тыс. человек.