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В Москве уволят учительницу за включение кварцевой лампы при детях

В Москве уволят учительницу за включение кварцевой лампы при детях
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В Москве из школы №1415 уволят учительницу первого класса, которая на перемене включила в классе кварцевую лампу открытого типа и забыла вовремя ее выключить, сообщили в городском департаменте образования. В результате ее действий несколько первоклассников получили ожоги роговицы.

После того, как дети обратились в больницу, департамент образования инициировал внутреннюю проверку. Пока установлено, что учительница использовала облучатель открытого типа в нарушение приказа департамента, "в котором указано, что использоваться могут только устройства закрытого типа". А после перемены, когда дети вернулись в класс, учительница лампу не выключила, вопреки инструкции, добавил представитель ведомства.

Четверо пострадавших детей уже вернулись к занятиям.

Чиновники заверили, что всех учителей дополнительно проинструктируют и в школе будут использоваться только бактерицидные лампы закрытого типа.

Ранее о пострадавших детях сообщал информированный источник "Интерфакса". По его сведениям, вечером в понедельник они обратились в Морозовскую больницу. Госпитализация им не потребовалась.

В столичном управлении СКР проверят информацию СМИ об этом инциденте, сообщили в пресс-службе главка. СМИ сообщили, что в больницу с ожогами роговицы попали 25 первоклассников.

Затем стало известно, что свою проверку инцидента начала прокуратура Москвы. Она проверит соблюдение в школе законов об охране жизни и здоровья, сообщила представитель ведомства Людмила Нефедова.

Москва СКР Морозовская больница прокуратура Москвы

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