Первоклассники получили ожоги глаз из-за использования ультрафиолетовой лампы в классе

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В московской школе №1415 несколько первоклассников получили ожоги глаз, потому что в классе в присутствии детей включали ультрафиолетовую лампу. Об этом "Интерфаксу" сообщил информированный источник.

Несколько пострадавших обратились в Морозовскую больницу вечером в понедельник, сказал он. У них диагностировали ожоги роговицы. Медпомощь им оказали амбулаторно, госпитализировать не стали.

Проверка показала, что причиной травм стало использование ультрафиолетовой лампы в классе в присутствие детей.