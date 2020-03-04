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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:16

Уволился директор столичной школы, в которой от кварцевой лампы пострадали дети

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Департамент образования и науки Москвы завершил проверку обстоятельств инцидента в школе №1415, педагог которой оставила в классе бактерицидную лампу открытого типа, из-за чего пострадали дети; директор образовательного учреждения уволился после этого ЧП.

"По итогам проверки было установлено, что администрация школы не обеспечила безопасные условия для детей, в результате чего нескольким детям понадобилась медицинская помощь", - сообщили "Интерфаксу" в департаменте в среду.

Представитель департамента заявил, что директор школы Александр Лебединец признал свою ответственность за произошедшее и принял решение об увольнении. "Департамент образования и науки Москвы приносит свои извинения семьям пострадавших ребят и держит ситуацию на контроле", - добавил собеседник агентства.

Ранее в среду стало известно о возбуждении уголовного дела после того, как ученики школы на северо-востоке Москвы получили ожоги глаз от кварцевой лампы в классе. Дело расследуется по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.

По данным следствия, 3 марта в кабинете общеобразовательного учреждения, расположенного на территории Останкинского района на северо-востоке столицы, во время урока ученики первого класса получили ожоги роговицы глаз. Это произошло из-за этого, что учительница забыла выключить работавшую в классе кварцевую лампу открытого типа. За допущенный промах педагога решили уволить.

Москва Александр Лебединец

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