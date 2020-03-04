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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 06:14

Мишустин запретил экспорт масок, перчаток и ваты защиты до 1 июня

Запрет не затронет поставки гуманитарной помощи и то, что люди вывозят для личного употребления

Мишустин запретил экспорт масок, перчаток и ваты защиты до 1 июня
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Правительство запретило на период до 1 июня вывозить из России некоторые виды медицинских изделий и средств личной защиты. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Решение принято в том числе в "целях обеспечения охраны жизни и здоровья людей", говорится в документе.

Эпидемия коронавируса

В приложении к документу указан перечень изделий, попавших под запрет. В нем халаты, различные медицинские маски, перчатки разных типов, особо прочные бахилы, респираторы, противочумные костюмы, а также вата, бинты, марля, защитные очки и одноразовые костюмы химзащиты.

Еще в перечне указаны дезинфицирующие и противовирусные средства "на основе четвертичных аммониевых солей, на основе галогенированных соединений, прочие".

Временный запрет введен, чтобы не допустить в стране дефицита этих средств защиты и расходных материалов на фоне вспышки коронавируса.

Под запрет не попадают поставки гуманитарной помощи, а также предметы, которые отдельные граждане вывозят за границу для личного использования и одноразового употребления.

Следить за исполнением ограничения поручено Минпромторгу. О принятом решении будет уведомлена Евразийская экономическая комиссия, которой предложат ввести такой же запрет на территории всего Евразийского экономического союза.

Мир спрятался за маской

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Москва, Россия
Михаил Мишустин правительство

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