У контактировавших с заболевшим москвичом не нашли коронавирус

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Анализы, взятые у родственников и знакомых заболевшего коронавирусом москвича, а также летевших с ним одним рейсом пассажиров, дали отрицательные результаты, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы сообщали о том, что были госпитализированы 24 человека из числа контактировавших с заболевшим коронавирусной инфекцией в Москве. На сегодняшний день, по результатам исследований Роспотребнадзора, у всех родственников, друзей заболевшего, а также пассажиров рейса, госпитализированных с ОРВИ, первые пробы отрицательные", - сказала она во вторник журналистам.

Ракова также сообщила, что анализы 67 пассажиров того же авиарейса из Италии показали отрицательный результат. Анализы остальных пассажиров находятся в работе. Всего сообщалось о 83 пассажирах рейса, находящихся под наблюдением.

"Экипаж воздушного судна и сотрудники поликлиники, куда первоначально обратился пациент, находятся под наблюдением. У них первые анализы на инфекцию также показывают отрицательный результат. Это не может нас не радовать, однако однозначное подтверждение того, что человек здоров, возможно только после проведения комплексного, многоэтапного исследования в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и Всемирной организации здравоохранения", - добавила Ракова.

Ранее стало известно, что завозной из Италии случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 2 марта подтвердился в Москве у гражданина России Давида Берова. Заболевание протекает в легкой форме.

Молодой человек заболел 21 февраля, находясь на отдыхе в Италии. Он вернулся в Россию 23 февраля, а 27 числа обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ, после чего был госпитализирован в инфекционную больницу. Результаты лабораторного обследования выявили коронавирус.

Как сообщил позднее мэр Москвы Сергей Собянин, вместе с молодым человеком врачи госпитализировали 13 пассажиров рейса, на котором он прибыл из Италии в Москву, а также 11 человек из его окружения. Еще 83 пассажира рейса помещены в карантин.

3 марта Беров сообщил в соцсети, что чувствует себя очень хорошо, "нет симптомов уже несколько дней, четыре-пять дней температура - 36,6, абсолютно здоровый".

По его словам, каждый день у него "берут зачем-то по несколько раз анализы крови из вен, кто-то говорит, что положительные анализы, кто-то - что отрицательные". "Финальные тесты, которые отправили в Новосибирск, не пришли до сих пор. Сейчас в больнице тишина, пришла проверка, ревизор, просят везде убраться", - рассказал Беров и разместил в соцсети фото своей руки, на сгибе которой виден большой синяк - результат многочисленных анализов.

Он также сообщил, что всех его родственников "даже без подозрения на ОРВИ забрали в больницу".