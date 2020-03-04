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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:16

В Твери госпитализирован мужчина с подозрением на коронавирус

Если диагноз подтвердится, это будет седьмой случай заражения в России

В Твери госпитализирован мужчина с подозрением на коронавирус
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - В Твери в мельцеровский бокс Калининской центральной районной больницы положили мужчину с подозрением на коронавирус, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Эпидемия коронавируса

4 марта он обратился в ООО "Клиника Эксперт Тверь" с диагнозом пневмония. Сотрудники клиники заподозрили, что это может быть заражение коронавирусом COVID-19. В учреждение выехала бригада скорой помощи в костюмах спецзащиты, забрала пациента, он сдал необходимый анализ.

На специальном совещании губернатор Игорь Руденя пообещал, что результаты анализов будут готовы через несколько часов.

В "Клинике Эксперт Тверь" сотрудники Роспотребнадзора провели дезинфекцию. Такие же работы прошли дома у пациента и в машине скорой, которая довезла его до больнице.

Областные Минздрав и Роспотребнадзор начали отрабатывать готовность к новым случаям подозрения на коронавирусную инфекцию.

Если диагноз у пациента подтвердится, это будет седьмой случай заражения COVID-19 в России. Первые два были выявлены в конце января у граждан Китая в Чите и Тюмени. Они уже выздоровели. Еще три человека, заразившиеся на круизном лайнере Diamond Princess, изолированы в Казани. В Москву коронавирус привез из Италии сотрудник РФС,

Тверь Тверская область Игорь Руденя Роспотребнадзор Китай Москва Казань

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