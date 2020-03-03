Заразившийся коронавирусом россиянин рассказал о самочувствии

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Давид Беров, о заражении которого коронавирусом COVID-19 стало известно 2 марта, сообщил, что чувствует себя хорошо и у него несколько дней нет симптомов ОРВИ. Он написал это в инстаграме.

По его словам, у него "зачем-то" берут анализы крови из вен по нескольку раз, результаты говорят разные: "кто-то говорит, что положительные анализы, кто-то - что отрицательные". Он приложил к сообщению фотографию руки с большим синяком на сгибе после уколов.

"Финальные тесты, которые отправили в Новосибирск, не пришли до сих пор. Сейчас в больнице тишина, пришла проверка, ревизор, просят везде убраться", - рассказал он.

Он сообщил, что всех его родственников "даже без подозрения на ОРВИ забрали в больницу".

Днем ранее он в блоге сообщил, что его сначала положили в общую палату и что документа о диагнозе у него нет.

Чиновники в понедельник сообщили, что у Берова, который побывал в Италии подтвердилось заражение коронавирусом. По их данным, он заразился там 21 февраля, 23 февраля вернулся в Россию и некоторое время оставался в частном доме в Подмосковье. 27 февраля он обратился к врачу с симптомами ОРВИ, из поликлиники его доставили в Первую инфекционную больницу Москвы.

Позднее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что, кроме Берова, были госпитализированы 11 человек из его окружения и 13 пассажиров рейса, которым он летел из Италии. Еще 83 пассажира помещены на карантин.

Случай Берова стал шестым подтвержденным заражением в России. Еще трое заразившихся на круизном лайнере Diamond Princess находятся в изоляции в Казани. До того в Тюмени и Чите прошли лечение два гражданина Китая.