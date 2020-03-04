Чиновники заверили, что дежурства врачей в аэропортах не скажутся на работе больниц и поликлиник

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Дежурство бригад врачей из различных московских организаций во всех столичных аэропортах не повлияет на качество оказания медпомощи в больницах и поликлиниках, заявили в пресс-службе городского департамента здравоохранения.

"Направление врачей на дежурство в аэропорты никак не влияет на качество оказания медицинской помощи в городских больницах. Отделения кардиологии и кардиохирургии больницы работают в штатном режиме, закрывать их не планируют. Вся медицинская помощь оказывается в полном объеме, а выписка пациентов происходит в стандартном порядке по медицинским показаниям тогда, когда нахождение в стационаре не требуется", - сказал представитель департамента.

В аэропортах врачи проверяют состояние пассажиров, вернувшихся из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу. Кроме того, в НИИ имени Склифосовского постоянно работает специальная бригада из 12 человек ежедневно, которую задействуют в нештатных ситуациях, разъяснили в департаменте.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что из-за нехватки персонала в НИИ Склифосовского пациентов якобы переводят в другие клиники, либо досрочно выписывают.