Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 06:14

Чиновники заверили, что дежурства врачей в аэропортах не скажутся на работе больниц и поликлиник

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Дежурство бригад врачей из различных московских организаций во всех столичных аэропортах не повлияет на качество оказания медпомощи в больницах и поликлиниках, заявили в пресс-службе городского департамента здравоохранения.

Эпидемия коронавируса

"Направление врачей на дежурство в аэропорты никак не влияет на качество оказания медицинской помощи в городских больницах. Отделения кардиологии и кардиохирургии больницы работают в штатном режиме, закрывать их не планируют. Вся медицинская помощь оказывается в полном объеме, а выписка пациентов происходит в стандартном порядке по медицинским показаниям тогда, когда нахождение в стационаре не требуется", - сказал представитель департамента.

В аэропортах врачи проверяют состояние пассажиров, вернувшихся из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу. Кроме того, в НИИ имени Склифосовского постоянно работает специальная бригада из 12 человек ежедневно, которую задействуют в нештатных ситуациях, разъяснили в департаменте.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что из-за нехватки персонала в НИИ Склифосовского пациентов якобы переводят в другие клиники, либо досрочно выписывают.

НИИ Склифосовского Москва

Новости по теме

Новости

Мишустин запретил экспорт масок, перчаток и ваты защиты до 1 июня

Мишустин запретил экспорт масок, перчаток и ваты защиты до 1 июня

Максимов из Минэкономразвития назначен замминистра финансов РФ

Премьер-министр Украины Гончарук написал заявление об отставке

Премьер-министр Украины Гончарук написал заявление об отставке

Что произошло за день: вторник, 3 марта

Роскомнадзор передал в суд материалы по нарушениям BBC World News

Изменение Конституции

Профильный комитет Думы одобрил президентские поправки в Конституцию

СКР предложил закрепить в Конституции конфискацию имущества у коррупционеров

Муфтий Татарстана выступил против поправки о государствообразующем народе

Эпидемия коронавируса

Россиянам, побывавшим в странах с COVID-19, посоветовали звонить на "горячую линию"

Россиянам, побывавшим в странах с COVID-19, посоветовали звонить на "горячую линию"

Правительство предложило выпускать лекарства без патентов при эпидемиях и ЧС

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');