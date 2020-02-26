Всех заболевших пневмонией в РФ будут проверять на коронавирус

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Все заболевшие пневмонией россияне в обязательном порядке будут проверяться на новый коронавирус, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Учитывая, что основной тяжелой формой нового коронавируса является пневмония, то большие города, в первую очередь, Москва последние две недели всех больных пневмониями обследует дополнительно на коронавирус. Это обязательное условие. С начала этой недели мы распространяем этот опыт. Это требование (распространяется - ИФ) практически на все города страны, и все больные пневмонией должны будут быть обследованы на новый коронавирус", - сказала Попова журналистам в среду.

Кроме того, глава ведомства отметила, что в настоящее время возможность завоза в Россию коронавируса Covid-19 возрастает.

По данным руководства ВОЗ, в минувший вторник, 25 февраля, количество новых случаев инфицирования "уханьским" вирусом за пределами Китая в первый раз превзошло количество новых случаев в самой КНР.

Так, по данным ВОЗ за вторник, в Китае число зараженных Covid-2019 выросло на 411 человек, а за границами КНР - на 427.

Новый коронавирус COVID-19, вызывающий пневмонию, начал распространяться из Уханя - административного центра китайской провинции Хубэй - в декабре 2019 года.

По последним данным, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 80 тыс. человек, летальный исход зафиксирован более чем в 2,7 тыс. случаев.