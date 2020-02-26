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Всех заболевших пневмонией в РФ будут проверять на коронавирус

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Все заболевшие пневмонией россияне в обязательном порядке будут проверяться на новый коронавирус, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Учитывая, что основной тяжелой формой нового коронавируса является пневмония, то большие города, в первую очередь, Москва последние две недели всех больных пневмониями обследует дополнительно на коронавирус. Это обязательное условие. С начала этой недели мы распространяем этот опыт. Это требование (распространяется - ИФ) практически на все города страны, и все больные пневмонией должны будут быть обследованы на новый коронавирус", - сказала Попова журналистам в среду.

Кроме того, глава ведомства отметила, что в настоящее время возможность завоза в Россию коронавируса Covid-19 возрастает.

По данным руководства ВОЗ, в минувший вторник, 25 февраля, количество новых случаев инфицирования "уханьским" вирусом за пределами Китая в первый раз превзошло количество новых случаев в самой КНР.

Так, по данным ВОЗ за вторник, в Китае число зараженных Covid-2019 выросло на 411 человек, а за границами КНР - на 427.

Новый коронавирус COVID-19, вызывающий пневмонию, начал распространяться из Уханя - административного центра китайской провинции Хубэй - в декабре 2019 года.

По последним данным, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 80 тыс. человек, летальный исход зафиксирован более чем в 2,7 тыс. случаев.

Вспышка коронавируса в Италии

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Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.Власти страны с воскресенья принимают масштабные меры по сдерживанию распространения вируса. Карантин вводится в 12 городах провинций Ломбардия и Венето, примерно 50 тысяч жителей из этих населенных пунктов будут вынуждены остаться дома. Людям запрещено въезжать или выезжать в области, которые оказались на карантине.Перенесены все спортивные мероприятия, включая матчи итальянской Серии АВласти итальянской области Венето объявили о решении приостановить всемирно известный карнавал в ВенецииЖители штурмуют универсамы и продуктовые магазины, скупая продукты и товары первой необходимостиИтальянский дизайнер Джорджио Армани (на фото) отменил свой показ в Милане. Вместо него состоится закрытое дефиле, куда публика допущена не будет.Съемки седьмого фильма "Миссия невыполнима", которые должны были пройти в Венеции приостановлены в качестве меры предосторожности, из-за вспышки коронавирусаВ северных регионах Италии закрывают музеи, школы, университеты и другие общественные местаМедики выявили коронавирус у 152 человек на территории Италии, трое из них умерли. Это первые случаи смерти от коронавируса граждан одной из стран ЕС на территории Евросоюза. Ранее в Париже умер зараженный гражданин Китая.
Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.
Хроника 09 января – 26 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Анна Попова Роспотребнадзор Китай

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