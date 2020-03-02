Пассажирам московского метро будут выборочно измерять температуру

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Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Пассажирам Московского метрополитена будут выборочно мерить температуру на входе к столичную подземку, говорится в сообщении на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Ежедневно измерять температуру будут детям в школах и садах.

Кроме того, власти столицы рекомендуют работодателям организовать регулярное измерение температуры у сотрудников.

Измерение температуры уже проводится у всех пассажиров международных рейсов во всех аэропортах, эта практика будет продолжена. Если температура повышена – пассажир приглашается на медицинский пост, где у него берут анализ, а далее – госпитализируют или оставляют под медицинским наблюдением на дому. Параллельно выявляется полный круг людей, с которыми он общался.

Гражданам, прибывающим из Китая, Ирана и Южной Кореи, выдаются постановления об изоляции, записываются их контактные данные, берется анализ на корона­вирусную инфекцию. Гражданам, прибывающим из Италии и других стран с неблаго­прият­ной ситуацией по коронавирусной инфекции, выдаются уведомления с рекомендацией соблюдения режима изоляции на дому.

Мэр столицы уточнил, что в городских стационарах подготовлены дополнительные места для госпитализации пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Между тем 100% больных пневмонией проверяются на коронавирусную инфекцию.

В понедельник, 2 марта, в столице был подтвержден первый случай новой коронавирусной инфекции. COVID-19 был выявлен у москвича, прилетевшего из Италии. Врачи госпитализировали 13 пассажиров рейса, прибывшего в Москву из Италии вместе с зараженным , а также 11 человек из его окружения.