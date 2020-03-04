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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:16

Директор школы в Ульяновске уволилась после нападения восьмиклассника на учительницу

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - В Ульяновске директор школы №81 уволилась после того, как ученик восьмого класса на уроке напал с ножом на учительницу. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Нападение на 59-летнюю учительницу алгебры и геометрии произошло 26 февраля. Она попала в больницу с ранением в живот.

Подозреваемого подростка задержали дома и затем арестовали по обвинению в покушении на убийство. В СКР отметили, что мотив нападения он не назвал. В полиции сообщили, что раньше он на учете не состоял.

Одноклассники подозреваемого сказали журналистам, что у него с учительницей был конфликт из-за оценок.

Ульяновск МВД СКР

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