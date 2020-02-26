СКР назвал беспричинным нападение ульяновского школьника с ножом на учительницу

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Между учительницей школы в Ульяновске и ранившим ее ножом подростком, по предварительным данным, не было конфликта, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе управления СКР по региону.

"По показаниям очевидцев, школьник напал без причины. Сейчас допрашивают учителей. У ученика изымаются гаджеты", - сказал собеседник агентства.

По его данным, кухонный нож, которым юноша ранил учительницу, он бросил в школьном кабинете.

Информированный источник уточнил агентству, что родители восьмиклассника в разводе, он живет с матерью и младшей сестрой. После нападения на учительницу он скрылся в доме у отца.

По данным полиции, утром в среду во время урока ученик восьмого класса ударил ножом учительницу алгебры и геометрии. Женщину госпитализировали, ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

Полиция отмечала, что на учете юноша не стоял. Против него возбудили дело о покушении на убийство.

Следствие уточняло, что 15-летний ученик школы нанес кухонным ножом проникающее ранение в область живота 59-летней учительнице. Инцидент произошел в школе N81.