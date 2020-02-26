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Восьмиклассник ранил ножом учительницу в ульяновской школе

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Подросток напал с ножом на учительницу на уроке математики в школе Ульяновска, пострадавшая госпитализирована, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе УМВД по региону.

По данным ведомства, ученик восьмого класса напал на учительницу алгебры и геометрии во время урока утром 26 февраля. После этого он скрылся с места преступления, сотрудники Росгвардии задержали его уже дома.

Собеседник агентства добавил, что нападавший школьник не состоял на учете. Сейчас на месте работают инспекторы по делам несовершеннолетних, сотрудники следственных и надзорных органов.

В пресс-службе СУ СКР по региону агентству уточнили, что возбуждено дело о покушении на убийство. По данным следствия, 15-летний ученик школы N81 "нанес кухонным ножом проникающее ранение в область живота" 59-летней учительнице. Следствие назначило судебные экспертизы, устанавливаются свидетели и очевидцы, проверяются условия жизни подростка.

Информированный источник уточнил агентству, что "подросток нанес один удар, а от второго учительница отбилась".

Как сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, пострадавшая находится в состоянии средней степени тяжести.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на своей странице в соцсети назвал происшествие "вопиющим". "Врачи оказывают сейчас необходимую помощь педагогу и делают всё для скорейшего выздоровления. Министерство образования и администрация города Ульяновска очень подробно разберут данный случай и доложат мне. Мы должны понять, что сподвигло ребёнка совершить этот поступок, как сейчас помочь. Ситуация находится на моем личном контроле", - отметил губернатор.

Ульяновск

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