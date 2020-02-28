Арестован подросток, напавший с ножом на учительницу в ульяновской школе

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Ленинский суд Ульяновска в пятницу арестовал на два месяца 15-летнего школьника, который напал с кухонным ножом на учительницу во время урока, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СУ СКР по региону.

В пресс-службе Минздрава Ульяновской области агентству уточнили, что раненную учительницу перевели из реанимации в отделение хирургии. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

26 февраля во время урока восьмиклассник ударил ножом 59-летнюю учительницу алгебры и геометрии школы N81 Ульяновска. Пострадавшая была госпитализирована. Подростка задержали уже дома, полиция отмечала, что на учете он не состоял.

Следствие сообщало со ссылкой на очевидцев, что нападение школьника на учительницу было беспричинным.

было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.