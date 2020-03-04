Роскомнадзор заблокирует страницы в Facebook и "ВКонтакте" с фейками о коронавирусе

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор в среду по требованию Генпрокуратуры внес несколько сообщений в соцсетях о коронавирусной инфекции в реестр запрещенной в РФ информации, доступ к ним будет заблокирован, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В Роскомнадзор поступило требование Генпрокуратуры, в котором содержится ряд ссылок на сообщения в соцсетях, в частности в "ВКонтакте" и сети "Фейсбук", связанные с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в среду.

Роскомнадзор в соответствии с процедурой ограничивает доступ к ресурсам и вносит ссылки и их копии в реестр, а также направляет уведомления владельцам площадок или хостинг-провайдерам.

Как сообщили в Роскомнадзоре, Генпрокуратура посчитала, что в указанных материалах "содержится недостоверная общественно значимая информация, создающая угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, помех функционированию или прекращения функционирования объектов розничной торговли".